Polizzi Generosa. Intossicato da un cattivo funzionamento della stufa

Il freddo di questi giorni sui paesi delle Madonie ha portato un 56enne di Polizzi Generosa ad una intossicazione di monossido di carbonio. A quanto sembra il cattivo stato della stufa è la causa scatenante di questa inalazione.

L’uomo ha respirato la cattiva “aria” la scorsa notte, restando in uno stato di incoscienza. Trasportato dal sanitari del 118 all’ospedale di Petralia Sottana poi è stato trasferito al Policlinico di Palermo per essere sottoposto al trattamento in camera iperbarica, le sue condizioni sono notevolmente migliorate.

Antonio David