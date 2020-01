Non si placa la polemica nella Lega calabrese, raccolte già oltre 100 Firme per la sfiducia a Cristian Invernizzi, nella sua qualità di commissario regionale

Non si placa la polemica nella Lega calabrese, raccolte già oltre 100 Firme per la sfiducia a Cristian Invernizzi, nella sua qualità di commissario regionale. In questi giorni in arrivo adesioni importanti sulla sfiducia a Invernizzi da parte di consiglieri e amministratori della provincia di Catanzaro e Reggio Calabria. La lega calabrese è nel caos per una gestione poco democratica che ha escluso i giovani del partito, i militanti e gli amministratori storici, inserendo nelle liste regionali personaggi provenienti da altre formazioni politiche.