Sicilia – Due anni di attività dell’Assessorato regionale dell’Economia

Due anni di attività dell’Assessorato dell’Economia: 34 tra leggi e DDL approvati, forte incremento nella spesa dei fondi UE, 165 milioni di spesa europea certificata.

Palermo, 31 Dicembre 2019 – E’ ora di bilanci, non solo finanziari, per l’Assessorato regionale dell’Economia. Due anni di intensa attività per porre le basi della ripartenza della Sicilia. Un’attività documentata sistematicamente attraverso i canali informativi della Regione e la pubblicazione di oltre 15 rapporti, puntualmente aggiornati, diffusi in formato Open Data (tra i quali quelli sul fabbisogno finanziario regionale, sull’andamento dell’Economia regionale, sull’Osservatorio del Credito in Sicilia).

Un’iniziativa di trasparenza amministrativa sull’attività che si iscrive nella strategia del Governo regionale a garanzia della corretta informazione dei siciliani.

Queste le misure varate in due anni di attività:

– dall’insediamento dell’Assemblea regionale sono state approvate 60 tra leggi e delibere legislative, tra esse 25 (circa il 42 % del totale) sono disegni di legge e documenti finanziari proposti dall’Assessorato all’Economia. Mentre delle 1060 delibere di merito approvate dalla Giunta regionale, 180 sono state adottate su proposta dell’Assessorato all’economia tra le quali 9 d.d.l. trasmessi per l’esame all’ARS.

Ammontano quindi a 34 i provvedimenti finanziari: leggi, delibere legislative (quelle che approvano i DEFR ed i bilanci consolidati), e disegni di legge proposti ed approvati in due anni dall’Assessorato all’Economia (1,4 mese). Nel triennio precedente (2014-16) erano 24.

Ad essi si aggiungono, piani e provvedimenti generali,

– l’Agenda digitale regionale 2018-2020,

– la Disciplina generale sul controllo delle società partecipate (D.A. e circolare applicativa),

– il Piano di riduzione dei derivati e del debito (- 700 mil€ in due anni),

– i Documenti di revisione delle partecipate 2019 e 2020,

– il Piano di rinegoziazione del debito con CDP S.p.a.,

– il Programma di razionalizzazione delle locazioni passive e contenimento spesa per fitti passivi,

– l’Accordo con ABI per il credito 2019,

– le Linee guida per la trasmissione dei conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti,

– Zone economiche speciali (profili finanziari),

– Riorganizzazione della Centrale unica di committenza,

– i protocolli d’intesa con Guardia di Finanza, Agenzia del Demanio, CONSIP, Agenzia delle entrate, ANCI-Sicilia ed ISTAT, la due diligence su Riscossione Sicilia S.p.A.

– la pubblicazione di oltre 15 Rapporti (in taluni casi ripresa dopo anni) in materia di andamento dell’economia regionale, conti pubblici territoriali, fabbisogno finanziario regionale, osservatorio sul credito in Sicilia, fiscalità locale, lavoro femminile;

– la costituzione di 18 tra Comitati, gruppi di lavoro e tavoli di confronto su diverse tematiche, con associazioni di categoria ed esperti tra i quali il Comitato per il Piano strategico della Regione siciliana 2030, la composizione del disavanzo e quello su congruità canoni demaniali, meccanismi riscossione e incremento gettito (tutti a titolo gratuito), nonché l’organizzazione a Palermo delle Giornate del digitale 2018 e 2019 e della 47’ Assemblea generale della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime dell’UE (vi aderiscono 180 Regioni europee);

– la predisposizione dello schema di Nuove norme di attuazione dello Statuto in materia di finanziaria e delle Piattaforma su Condizione di insularità, fiscalità di sviluppo, continuità territoriale e perequazione finanziaria, documenti sui quali é in via di definizione il negoziato con il MEF, già approdati a due accordi di finanza pubblica per il 2019-2021 del 22.12.18 e del 15.5.2019, nonché il confronto col Governo nazionale sul regionalismo differenziato. Partecipazione ad oltre 80 sedute di Conferenza delle Regioni, Conferenza Stato-Regioni e tavoli ministeriali;

CERTIFICATI 167 MIL€ DI SPESA EUROPEA sui 425 assegnati all’Assessorato sino al 2023 (raggiunto il 39% della spesa che all’insediamento era 1,4 mil€, 0,3 %), di cui:

– 115,7 mil€ per Agenda digitale (la Sicilia nel 2019 é prima Regione per infrastrutturazione digitale, mentre sulla pubblicazione degli open data é passata in due anni dal 27° al 5° posto),

– 51,3 mil€ per il Fondo di garanzia al credito per le imprese (Dip. Finanze), che si aggiungono agli

84 mil€ del Fondo Sicilia assegnati a Irfis.

A) Disegni di legge e documenti finanziari proposti dall’Assessorato all’economia ed approvati dall’ARS

1) L. 29 dicembre 2017 n. 19, Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2018;

2) Delib. 27 marzo 2018 Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018-2020;

3) L. 29 marzo 2018, n. 4, Proroga dell’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per il 2018;

4) L. 29 marzo 2018, n. 5, Rendiconto consolidato della Regione per l’esercizio finanziario 2016 (per la prima volta nell’amministrazione regionale);

5) L. 8 maggio 2018, n. 8, Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale;

6) L. 8 maggio 2018, n. 9, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018/2020;

7) L. 10 luglio 2018, n. 10, Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.

8) L. 9 agosto 2018, n. 16, Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018 n. 8);

9) L. 29 novembre 2018, n. 19, Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23.6.2011 n. 118 All 4/2, par. 6.3 ;

10) L. 29 novembre 2018, n. 20, Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

11) L. 29 novembre 2018, n. 21, Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;

12) 29 novembre 2018 Documento di economia e finanza regionale per gli anni 2019-2021 e nota di aggiornamento;

13) L. 16 dicembre 2018, n. 24, Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018;

14) D.D.L. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 118/2011. (n. 336) (approvato mediante silenzio-assenso);

15) L. 28 dicembre 2018, n. 27 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 2019;

16) L. 22 febbraio 2019, n. 1, Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale;

17) L. 22 febbraio 2019, n. 2, Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021;

18) L. 21 maggio 2019, n. 7, Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa;

19) L. 19 luglio 2019, n. 13, Collegato alla Legge di stabilità regionale per il 2019;

20) L. 6 agosto 2019, n. 14, Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi a favore dell’aeroporto di Trapani Birgi;

21) L. 6 agosto 2019, n. 15, Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di autonomie locali;

22) L. 16 ottobre 2019, n. 17, Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie;

23) L. Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – Allegato 4/2, paragrafo 6.3 (n. 575);

24) L. Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e Rendiconto consolidato dell’esercizio 2018 di cui al comma 8 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni (n. 670);

25) L. Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021 (n. 672);

B) Disegni di legge proposti e già approvati della Giunta regionale all’esame dell’ARS

1) Schema di “Nuove norme di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione contabile, conti giudiziali e controlli;

2) Documento di economia e finanza regionale DEFR 2020/2022;

3) d.d.l. 443 Norme in materia di pubblicazione in formato aperto, di accessibilità e di riutilizzo dei documenti e dei dati dell’amministrazione regionale e degli enti locali;

4) d.d.l. 604 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2018;

5) d.d.l. 605 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) e lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2018;

6) d.d.l. 634 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2019 primo semestre;

7) d.d.l. 645 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) e lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2019 primo semestre;

8) Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2020/2022;

9) Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2020-