Real Commissione per l’Italia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio: Auguri di Felice Anno Nuovo – Attività svolte nelle Delegazioni – Previsioni e anticipazioni

27.12.2019 – Commemorazione a Nola e Napoli del 125° anniversario della morte di S.M. Francesco II

Venerdì 27 dicembre 2019, in occasione del 125° anniversario del pio transito di S.M. Francesco II di Borbone – avvenuto il 27 dicembre 1894 ad Arco di Trento – nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in Nola e nella Real Basilica di Santa Chiara in Napoli, è stata ricordata la splendida figura eroica dell’ultimo Re delle Due Sicilie. 22.12.2019 – Santa Messa Costantiniana in preparazione al Santo Natale a Catania

Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 11.00, nella suggestiva cornice barocca della Pontificia Basilica Collegiata-Parrocchia Santa Maria dell’Elemosina in via Etnea 23/A a Catania, è stata solennemente celebrata la Santa Messa Costantiniana in occasione della quarta domenica di Avvento, in preparazione al Santo Natale. 21.12.2019 – Incontro pre-natalizio della Delegazione Marche e Romagna ad Ostra

Numerosi Cavalieri, Postulanti, familiari, ospiti ed amici si sono ritrovati sabato 21 dicembre 2019 ad Ostra, in provincia di Ancona, per l’ultimo incontro nell’anno 2019 della Delegazione delle Marche e Romagna presieduta dal Delegato Dott. Carlo dei Conti Cicconi Massi, Cavaliere Jure Sanguinis con Placca d’Oro. 21.12.2019 – Consegna donativo natalizio alla Scuola paritaria per l’infanzia “Anna Municchi Rosano” ad Empoli

Il Coordinatore di Pisa e provincia della Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio sabato 21 dicembre 2019 ha consegnato un dono natalizio per la Scuola dell’Infanzia “Anna Municchi Rosano” di Ponte a Elsa (Empoli). 18.12.2019 – Raccolta di corredini nuovi per neo mamme bisognose e doni per i poveri a Palermo

Mercoledì 18 dicembre 2019, la Delegazione della Sicilia Occidentale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio guidata dal Nob. Prof. Salvatore Bordonali, Cavavliere di Gran Croc de Jure Sanguisi ha organizzato insieme alle Signore Dame del Giardinello al Ponticello-Congregazione di Maria Santissima dell’Aspettazione al Parto di Palermo, guidata dalla Superiora Donna Agata Orlando Riva Sanseverino, una solenne Santa Messa prenatalizia. 16.12.2019 – L’offerta della cena ai bisognosi della Parrocchia Santa Croce a Caltanissetta

I Cavalieri nisseni della Delegazione della Sicilia Occidentale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, coordinati dal Prof. Alberto Maira, Cavaliere di Merito con Placca il 16 dicembre 2019 hanno offerto una cena alle famiglie assistite dalla parrocchia Santa Croce di Caltanissetta. 15.12.2019 – XXVI Festa di Natale dedicati a malati ed anziani ad Arezzo

Anche quest’anno, raccogliendo l’invito della Sezione SMOM di Arezzo, i Cavalieri della Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, domenica 15 dicembre 2019 hanno offerto il loro contributo per la realizzazione della XXVI Festa di Natale, che i Cavalieri aretini dedicano ogni anno ai Signori Malati ed Anziani. 07.12.2019 – Incontro di fine anno della Delegazione del Triveneto a Padova

Sabato 7 dicembre 2019 si è tenuto a Padova il tradizionale incontro di fine anno della Delegazione del Triveneto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, che ha visto la partecipazione di un più di un centinaio di persone tra Dame, Cavalieri e simpatizzanti dell’Ordine Costantiniano. Presenti, oltre al Delegato Principe Orsini, il Delegato Vicario e membro della Real Commissione per l’Italia Nobile Paolo Borin, e S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca, Presidente della Real Commissione per l’Italia. 02.12.2019 – Borsa di studio per gli allievi della Scuola di Musica di Fiesole

Lunedì 2 dicembre 2019, il Delegato per la Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il Cav. Gran Croce di Merito Carlo Testi, accompagnato dal Coordinatore di Firenze, Cav. Piero Gramigni e dai confratelli Giuseppe Cosimo Pirro ed Edoardo Canino, hanno partecipato a Firenze al Concerto di Natale degli allievi della Scuola di Musica di Fiesole, tradizione di eccellenza musicale nel panorama culturale toscano.