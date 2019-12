AGRIGENTO – MAREAMICO CHIEDE AIUTO ALLE ISTITUZIONI

La spiaggia della Babbaluciara e della Maddalusa a San Leone (Ag) sono completamente invase dai rifiuti, che il mare ha restituito al mittente!

Si tratta di diverse tonnellate di legname e canne mischiate a plastiche di ogni tipo, frigoriferi e bottiglie di vetro…insomma c’è di tutto!

Nelle prossime settimane i volontari di Mareamico, insieme con i cittadini di Agrigento, cercheranno di mettere in sicurezza questi rifiuti e raccogliere il possibile; ma senza l’aiuto delle Istituzioni, sarà un lavoro pressochè impossibile da realizzare.

Pertanto chiediamo un aiuto concreto al Predente della Regione Sicilia, Musumeci, sempre sensibile nel cercare di risolvere i problemi ambientali, per liberare queste spiagge dai rifiuti, prima che ritornino in mare.

Il video: https://www.facebook.com/835808973122116/videos/4034540873238433/