Salone del Risparmio 2020 – Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all’economia reale

Salone del Risparmio 2020 – Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all’economia reale

“Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all’economia reale”. È questo il titolo approvato dal Direttivo di Assogestioni per l’undicesima edizione del Salone del Risparmio che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile al Mico Milano Convention Centre.

Il più grande evento di settore che permette ai differenti attori del mercato di condividere esperienze, avviare collaborazioni e scoprire nuove idee.

Anche per l’edizione 2020, il Salone manterrà il suo format, dedicando i primi due giorni agli operatori del settore e l’ultimo aperto anche ai risparmiatori privati.

La scorsa edizione, che solo nella prima giornata ha registrato oltre cinquemila visitatori, ha visto tra gli altri anche la partecipazione di Steve Eisman, l’uomo del “big short” sul mercato immobiliare Usa, tra i primi a intuire la pericolosità dei mutui subprime, il cui crollo ha aperto la grande crisi dello scorso decennio.

Tra i grandi temi della scorsa edizione, la sostenibilità, sulla quale si sono confrontati il professore Stefano Caserini, titolare della cattedra di Mitigazione dei cambiamenti climatici e project leader della ricerca, e Paolo Proli, head of retail distribution di Amundi.

“Dimmi la verità, tutta la verità…”, l’appuntamento organizzato da Capital Group, che ha visto l’intervento di Antonio Evangelista, esperto di sicurezza, illustrare l’importanza dei segnali della menzogna. Tra le vicende analizzate, le bugie di un parroco di provincia, le bugie dei casi di Sabrina Misseri e Luigi Chiatti, passando anche per aspetti di carattere geopolitico quali le menzogne dell’infermiera dell’invasione del Kuwait e quelle di Colin Powell nella seconda guerra in Iraq.

Interviste, linguaggio del corpo, tecniche spiegate in “Dimmi la verità, tutta la verità…”, che in parte possono trovare applicazione nella vita quotidiana per riconoscere gli atteggiamenti delle persone che mentono, capire e interpretare le risposte dei nostri interlocutori, anche al di fuori dal mondo del crimine.

Tante le novità e gli appuntamenti per l’edizione del Salone del Risparmio 2020, che tra gli obiettivi si prefigge di raggiungere anche quello di aumentare il numero di visitatori provenienti dalle zone geografiche meno rappresentate: Centro, Sud e Isole.