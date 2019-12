Madonie. Gelo, freddo e temperature che sfiorano lo zero. Prima neve sui tetti

di Antonio David – Prime visione di neve nei paesi delle Madonie e freddo che la dice lunga sulle attuali condizioni meteo che in questi giorni ha preso di mira il territorio. Non è mancato il freddo gelido e continuerà a farci “compagnia” fino alla fine dell’anno mantenendo le previsioni che in linea di massima sono state rispettate da media, social e quant’altro.

Temperature che vertiginosamente in picchiata hanno dettato legge sui paesi , andando a sfiorare i zero gradi e facendo presagire che da un momento all’altro sarebbe arrivata il velo bianco. Infatti da stamattina è comparsa la prima neve sui tetti di Polizzi Generosa, di Petralia Soprana e Sottana, ove certamente l’altura ha dato il suo contributo cosi come non è mancata il velo bianco sui monti e su Piano Battaglia, meta preferita da sciatori che iniziano a prendere atto che bisogna darsi da fare e preparare tuta e scarponi.