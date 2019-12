Facebook, inappropriata la censura ad affaritaliani.it

Il quotidiano affaritaliani.it accoglie, da sempre, opinioni eterogenee e di nessuno ha mai censurato il pensiero. Di ciò sono testimone diretto in quanto ha pubblicato tutti i miei articoli senza remora alcuna.

Per tale ragione, ritengo ingiusto l’atteggiamento punizionistico di Facebook nei confronti idi Affaritaliani ed esprimo la mia vicinanza al giornalista Angelo Perrino, raffinato pensatore dei tempi odierni, nonché scrupoloso ed attento conoscitore degli aspetti etici e morali della comunicazione, come attestano le sue analisi oculate inerenti la vita politica e sociale, in ogni sua dimensione.

Al di là del proprio credo politico e sociale ritengo che non si possa, né si debba bloccare la libertà di pensiero, in quanto essa è la più elevata espressione della vita democratica e della libertà ad essa connessa, né si ravvisano giustificati motivi per ostacolarla, considerato il fatto che l’intervista ha una connotazione culturale e non si può affatto negare che la cultura sia un valore universale, senza colori politici.