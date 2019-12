M5S all’Ars, “Ok dalla commissione Bilancio all’assestamento di Bilancio, si acceleri ora su quello provvisorio”

“Ok dalla commissione Bilancio all’assestamento di bilancio 2019, si acceleri ora su quello provvisorio, sia veloce e snello”.

Lo affermano i deputati M5S all’Ars, componenti della commissione Bilancio, Luigi Sunseri, Sergio Tancredi e Stefano Zito, a conclusione della seduta di oggi della seconda commissione di palazzo dei Normanni.

“A tre giorni dalla fine dell’anno – dicono i deputati – attendiamo ancora il bilancio provvisorio, auspichiamo che si pigi pesantemente sull’acceleratore per farlo arrivare in tempi brevi all’Ars per darci la possibilità di valutarlo e votarlo, visto che non è tollerabile che la Sicilia resti ancora senza bilancio, ancorché provvisorio. Oltre che veloce ci aspettiamo che sia snello e pulito, senza richieste assurde da parte degli assessori. Sin da ora, comunque, non possiamo fare a meno di esprimere grande preoccupazione per i tanti capitoli azzerati nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente al 2020”.