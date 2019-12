Lotteria Italia, Sicilia: è caccia al biglietto, lo scorso anno staccati 41mila biglietti

ROMA – Sono stati 336.679 i biglietti venduti in Sicilia per l’edizione 2018 della Lotteria Italia, il 18% in meno rispetto all’edizione precedente, informa Agipronews. A incidere sul trend è stato soprattutto il dato della provincia di Siracusa, dove le vendite a 22.040 biglietti, hanno segnato un meno 25,1%. Anche a Palermo si sente la “crisi” delle vendite, con 99.790 tagliandi (-19,2%). Sul podio, insieme al capoluogo, si piazzano Catania (73.990) e Messina (49.470), con Trapani al quarto posto a quota 27.500 tagliandi. Agrigento è lontana a 23.180, poi ancora Ragusa a 16.670 ed Enna a 13.070, con Caltanissetta fanalino di coda a 10.960. La regione, nella scorsa edizione, è stata premiata con quattro vincite da 25mila euro.