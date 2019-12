Sorpresi in possesso di coltelli e mazza da baseball: denunciati due giovani

La pattuglia della Stazione di Forino era impegnata in un servizio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio dei Carabinieri non è passato inosservato un veicolo con a bordo un 20enne ed un 25enne della provincia di Salerno. E, intimato l’“Alt”, hanno proceduto al controllo di polizia.

L’anomalo atteggiamento manifestato dai due giovani, ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento.

I sospetti avuti dai Carabinieri hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro un coltello a farfalla ed un coltello a serramanico, entrambi di oltre 20 centimetri di lunghezza.

L’attività permetteva altresì di rinvenire nell’utilitaria anche una mazza da baseball.

I due, che non hanno fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, sono stati accompagnati in Caserma e, al termine delle attività di rito, deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Sia la mazza da baseball che i due coltelli sono stati sottoposti a sequestro.