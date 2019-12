Sorpresa con 100 grammi di eroina. Arrestata una 41enne

Posted by: Redazione

Filed under: Notizie

I Carabinieri della Stazione Taranto Nord e del Nucleo Investigativo di Taranto, hanno arrestato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, una 41enne di Massafra (TA).

I militari, durante un mirato servizio nel quartiere Tamburi del capoluogo jonico, hanno sottoposto ad una perquisizione personale la donna che è stata trovata in possesso di gr. 100 di eroina e di € 650,00, suddivisi in banconote di vario taglio, sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio.

La 41enne, condotta in caserma, al termine delle formalità di rito, è stata arrestata e, su disposizione dell’A.G., tradotta presso la Casa Circondariale di Taranto. Lo stupefacente sequestrato sarà analizzato dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale CC di Taranto.