Incredibile ma vero. Il Palermo sbaglia due rigori. 0-0 con il Troina

L’ha provate tutte il Palermo contro i cugini del Troina. Non è riuscito a portare a casa una vittoria che avrebbe meritato in una gara ove non sono mancate le intenzioni e le occasioni. Cose mai viste e gara stragata visto anche il rigore sbagliato da Sforzini al ’91 parato da Calandra, migliore in campo per il Troina e portiere non titolare per gli ennesi.