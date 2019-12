Messina, approvato il bilancio di previsione, Sindaco De Luca: “Scritta una pagina di storia, in città nessuno ci era mai riuscito”

Messina, 21/12/2019: Dopo cinque ore di dibattito sul merito e sul metodo, il Consiglio comunale di Messina ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022.

“Con 23 consiglieri presenti, 18 favorevoli, 2 astenuti e 3 contrari, abbiamo raggiunto uno storico risultato: approvare il bilancio di previsione entro l’anno. Nessuna città metropolitana ci è riuscita. Così come mai le precedenti Amministrazioni comunali messinesi avevano raggiunto tale traguardo”. A riferirlo è il Sindaco della città, on. Cateno De Luca.

“Si tratta – conclude il Primo cittadino – di una manovra di bilancio che nel 2020 ammonta a circa 800 milioni di euro. Avendo approvato entro il 31 dicembre il bilancio di previsione potremo procedere all’acquisto del compendio immobiliare ‘città del ragazzo’ di Gravitelli, per realizzare il dopo di noi ed il Palagiustizia. Inoltre potremo acquistare il terreno immobile denominato ‘Torre Morandi’ di Torre Faro per realizzare parcheggi. Il mio ringraziamento va a tutti i consiglieri comunali, assenti giustificati e presenti, per aver scritto insieme una pagina di storia”.