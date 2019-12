Domenica pomeriggio a Palazzo Cefalà la Consulta delle Culture ricorda Sene Guie, il cittadino ivoriano rimasto ucciso sulle strade palermitane

Sarà ricordato alle 16 di domenica 22 dicembre a Palazzo Cefalà, sede della Consulta comunale delle Culture, Sene Guie, il cittadino ivoriano che nei giorni scorsi è rimasto schiacciato da un camion mentre viaggiava sulla sua bicicletta. Lascia moglie e tre figli di 32, 21 e 13 anni.

«Solitamente si parla di chi è vittima di incidenti o scompare improvvisamente come di persona speciale – afferma Ibrahima Kobena, presidente della Consulta delle Culture –, ma proprio in questo caso siano davanti a una personalità eccezionale che si è sempre spesa per gli stranieri che vivono a Palermo. La sua profonda umiltà lo ha sempre distinto dagli altri. È stato pure consigliere speciale del presidente dell Unis’, essendo colui che scriveva le lettere amministrative e istituzionali. Ricordarlo non sarà solo un dovere, ma anche un onore per tutti noi».

Domenica pomeriggio a Palazzo Cefalà, oltre ai rappresentanti delle comunità appartenenti alla Consuòta, ci saranno anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e l’assessore alle Culture, Adham Darawsha.

