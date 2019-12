Il mercatino solidale della LIFE and LIFE, domenica 22 dicembre, a “San Giovanni dei Napolitani”

Seconda edizione di un’iniziativa, il cui ricavato andrà ai progetti dedicati a donne e bambini

Un’altra domenica di solidarietà a ridosso del Natale. Occasione speciale per fare un regalo diverso dal solito, sapendo che si può allo stesso tempo fare qualcosa di buono.

È il mercatino solidale che proporrà domenica 22 dicembre nella chiesa di “San Giovanni dei Napolitani”, in via Vittorio Emanuele 36, la LIFE and LIFE, Organizzazione Umanitaria Internazionale con sede a Palermo.

Dalle 9 alle 15 sarà possibile trovare presepi artigianali realizzati durante alcuni laboratori creativi con i ragazzi che partecipano alle attività delle LaL, ma anche le bellissime creazioni artigianali delle socie dell’Onlus e oggetti etnici dell’artigianato locale bengalese realizzati in Bangladesh, dove la LIFE and LIFE opera da 9 anni a favore di donne e bambini.

La seconda edizione di questa iniziativa si realizza con il supporto della parrocchia guidata da padre Giacomo Ribaudo, grazie alla cui disponibilità l’intero ricavato sarà devoluto per i progetti solidali che la LIFE and LIFE porta avanti quotidianamente.

Palermo, 20 Dicembre 2019