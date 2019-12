[Sicilia] FEDERFARMA PALERMO consegna fondi all’Ail e all’Associazione Bambin Gesù di Praga

DOMANI SERA CONSEGNA RACCOLTA DI BENEFICENZA

ALL’AIL E ALL’ASSOCIAZIONE BAMBIN GESU’ DI PRAGA

Palermo, 19 dicembre 2019 – I farmacisti di Palermo e provincia rinnovano come ogni anno il loro impegno a favore dei pazienti affetti da patologie gravi e delle fasce più deboli della popolazione.

Domani sera il presidente di Federfarma Palermo-Utifarma, Roberto Tobia, consegnerà i fondi, raccolti con la tradizionale cena natalizia di beneficenza, all’Ail e all’Associazione Bambin Gesù di Praga.

L’Ail potrà finanziare nuovi progetti di ricerca scientifica per la cura della leucemia e delle malattie rare del sangue e sostenere le Case Ail e i servizi di assistenza anche domiciliare ai pazienti ematologici; l’Associazione Bambin Gesù di Praga, assiduamente impegnata nella Parrocchia di San Giacomo dei militari di corso Pisani soprattutto nella gestione di un centro di accoglienza per minori bisognosi e in povertà sanitaria, destinerà la somma alle proprie iniziative di assistenza, volontariato e promozione sociale ed educativa.

L’appuntamento è domani, 20 dicembre, alle ore 20,30 presso l’Hotel Piazza Borsa, in via dei Cartari, 18, a Palermo.